Cristina Ferreira conduz já no próximo domingo, dia 31 de dezembro, a última gala da edição de 2023 do 'Big Brother'. O reality show chega ao fim em simultâneo com o ano em vigor e um dos finalistas sairá da Venda do Pinheiro com mais 100 mil euros no bolso.

Joana Sobral, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, André Lopes e Márcia Soares disputam a vitória do programa e ao longo de 13 galas aguentaram-se neste jogo difícil e, muitas vezes, imprevisível.

Foram também 13 noites de looks nada discretos de Cristina Ferreira. Os espectadores, sempre atentos, registaram em vários comentários que a apresentadora foi, no entanto, menos ousada nos visuais escolhidos, tendo optado por ser mais formal e por deixar de lado as transparências e os acentuados decotes.

Na galeria que preparámos para si pode encontrar os 13 looks de Cristina neste 'Big Brother', os mesmos que considerámos serem os Looks da Semana, a propósito da final da programa.

