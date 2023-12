O ano vai terminar com a grande final do 'Big Brother 2023' e muito se especula sobre quem será o vencedor.

A TVI, para aumentar a ansiedade dos espectadores, irá dedicar a penúltima tarde do ano a este reality show, naquela que será uma emissão muito especial, transmitida entre as 17h30 e as 20h.

Marta Cardoso e Alice Alves serão as apresentadoras do programa e já está a ser anunciado que os namorados Jéssica Galhofas e Francisco Vale vão estar juntos pela primeira vez em estúdio.

Por fim, a estação diz que irá deslocar-se até aos "locais onde vivem os finalistas".

Vale lembrar que o prémio de 100 mil euros será entregue nas primeiras horas de 2024 e está a ser disputado por Joana Sobral, Hugo Andrade, Márcia Soares, André Lopes e Francisco Monteiro.

Leia Também: Virginia López para Cristina Ferreira: "Faltou-me uma chamada tua"