Virginia López esteve esta sexta-feira, dia 29 de dezembro, à conversa com Cristina Ferreira no 'Dois às 10'. A escritora falou sobre o facto de ter vencido o cancro da mama, depois de ter dado a sua primeira entrevista acerca do tema ao Fama ao Minuto.

Nesta nova conversa com Cristina, na TVI, Virginia quis agradecer pelo convite mas, ainda assim, não se despediu sem antes dizer à apresentadora algo que a deixou magoada.

"Eu saí do programa [Big Brother Famosos 2] verdadeiramente magoada. Foi muito duro, sofri muito e muitas vezes pensei 'porque é que fui'. Fico feliz que me tenhas dito agora que ficaste triste e que pensaste em mim. Não tinhas que o fazer, mas faltou-me uma chamada ou uma mensagem tua e queria dizer-te isso, porque te admiro... ", disse ainda Virginia.

"Sabes que, às vezes, não o fazemos por acharmos que a outra pessoa pode sentir-se fragilizada por isso", respondeu Cristina, antes de ambas se abraçarem.

