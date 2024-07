David Maurício foi recebido por Manuel Luís Goucha na tarde desta segunda-feira, 1 de julho, onde ficou a par da experiência do antigo concorrente do 'Big Brother 2024' no reality show da TVI.

O apresentador aproveitou a ocasião para questionar David sobre a intenção dos internautas em levar a que este faça casal com... Márcia Soares.

"Não sei se reparou mas nas redes sociais já estavam algumas pessoas a apontar uma namorada para si: A Márcia. Já sabia disto?", perguntou Manuel.

"Ouvi os rumores e fiz 'orelhas moucas'", respondeu David, entre risos.

Ainda assim, este aproveitou para demonstrar a grande admiração que sente pela antiga concorrente do reality: "Inscrevo-me no 'Big Brother' por causa da Márcia. Já fiz questão de lhe dizer. Foi a única edição que vi, gostei muito, gostava muito que ela tivesse ganho", completa.

