Manuel Luís Goucha recebeu na tarde desta segunda-feira, 1 de julho, David Maurício, antigo concorrente do 'Big Brother', que foi expulso da casa apenas a poucos dias do final do jogo.

Durante a conversa, o apresentador perguntou a David se já tinha tomado conhecimento dos desejos dos fãs em que fizesse casal com Márcia Soares, também ex-concorrente do programa.

Sem conter o riso, David notou que sempre gostou muito de Márcia e que foi por causa dela que decidiu inscrever-se no reality show.

"Gostava muito da Márcia, era a minha número 1 naquela edição", realçou.

"Também era a minha! Gastei 1.000 euros a ligar para ela!", respondeu Manuel, não escondendo a sua admiração pela antiga jogadora.

Apesar dos esforços do apresentador, a verdade é que Francisco Monteiro é que levou a melhor ao ter sido o vencedor da edição.

Veja aqui o momento.

