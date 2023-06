Decorreu no domingo passado, dia 28 de maio, a corrida de Fórmula 1 do Grande Prémio do Mónaco. Um evento que levou várias caras conhecidas portuguesas até ao Mónaco para este fim de semana especial.

Entre as caras conhecidas estiveram Francisca Cerqueira Gomes, que atualmente namora com o piloto Pierre Gasly, e Margarida Corceiro, que viu o seu nome envolvido em rumores de romance com Lando Norris.

Mas não foram as únicas. Também Sara Sampaio e Daniela Melchior marcaram presença na corrida de Fórmula 1 e os visuais usados foram distintos. Escolhas que destacamos na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto.

No caso de Margarida Corceiro e Francisca Gomes, por exemplo, enquanto a filha de Maria Cerqueira Gomes escolheu um vestido curto de meia manga e que realçava a cintura, a atriz optou por umas calças escuras de cintura subida e um top branco.

Por sua vez, Sara Sampaio usou vários looks nesse fim de semana, entre elegantes vestidos e outros mais descontraídos, e ainda um conjunto composto por calções brancos e top bege.

Já Daniela Melchior optou por um conjunto em tons de preto, composto por calças e top de lantejoulas.

