Esta semana, uma vez mais, Georgina Rodríguez marcou presença no Festival de Cinema de Cannes. A namorada de Cristiano Ronaldo brilhou com dois visuais diferentes. O primeiro, em tons de dourado, e o segundo, preto, sendo que ambos evidenciavam a sua silhueta.

Olhando para os modelos por que a modelo optou nas edições passadas, é possível perceber que Gio tem uma clara preferência.

Normalmente aposta em modelos com decotes mais pronunciados, rachas e com corte em sereia. As joias também nunca faltam.

Tendo isto em conta, na rubrica 'Look da Semana' lembramos os visuais com que Georgina Rodríguez já brilhou no Festival de Cinema de Cannes. Não se esqueça de partilhar connosco o seu preferido.

Leia Também: Foto da Semana: O adeus à diva do rock, Tina Turner