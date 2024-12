Georgina Rodríguez foi uma das convidadas da cerimónia de abertura do festival de cinema Red Sea International Film Festival 2024. O evento aconteceu esta quinta-feira, 5 de dezembro, e a namorada de Cristiano Ronaldo deu nas vistas com um look sensual, cuja transparência não passou despercebida.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Georgina, de 30 anos, apostou num clássico vestido preto, comprido e que evidenciava a sua silhueta. Por dentro, Gio trazia um body preto.

A modelo conjugou o vestido com brincos de argola brilhantes e sandálias nude.

Leia Também: Georgina Rodríguez encontra-se com Eva Longoria e trocam elogios