Cuca Roseta está no centro de uma polémica depois de ter sido criticada por publicar fotos com um look atrevido durante uma viagem recente aos Açores. A artista foi inclusive criticada por Nuno da Câmara Pereira, que considerou não ser o modelito ideal para um rosto do fado.

Alvo de insultos e ataques de ódio, a fadista decidiu responder com (ainda mais) ousadia e publicou uma foto em que dá destaque às suas nádegas.

"Olá eu sou a Cuca Roseta e estas são as minhas nádegas. [...] Escrevo este post porque há 3 dias atrás partilhei uma fotografia, na minha felicidade e inocência, com a roupa com que estava vestida, naquele mesmo dia em que fui com os meus músicos jantar em Ponta Delgada. De repente fui inundada de mensagens a comentar o meu rabo, as minhas calças e o que devia vestir ou não devia vestir e fazer ou não fazer", começou por escrever.

"Até quando tanto ódio, tanta maldade, tanto preconceito e julgamento? Não chegou já a altura de olharmos para dentro? Não tivemos já tantas chamadas de atenção! Tantos desafios suficientes que nos obrigaram a olhar para as nossas casas, as nossas famílias, para a certeza de que nada é permanente? Está na cara que precisamos de cuidar mais de nós próprios, do nosso espírito, da nossa verdade e deixarmos o outro em paz. Não chega já de ferir os outros, só porque somos nós que temos o coração ferido? De culpar o outro, de xingar o outro? Bolas... Não é isso que vai sarar as nossas feridas", continuou.

E rematou: "Chega de guerras! O mundo precisa de respeito e de amor".

