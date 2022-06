Catarina Gouveia voltou a 'surgir' nas redes sociais ao final do dia de sábado, 4 de junho, para mostrar aos seguidores novas imagens da filha recém-nascida e um desabafo onde, uma vez mais, comenta a polémica recente na qual se viu envolvida.

A atriz e criadora de conteúdo digital foi alvo de duras críticas devido ao facto de ter escolhido uma fotografia cuidada para anunciar o nascimento da primeira filha.

Depois de ter respondido diretamente aos 'ataques', Catarina afirma agora:

"Sempre me dediquei e cuidei do meu Instagram como sendo a minha casa digital, onde vos convido a entrar e, se sentirem bem, a ficar. E tal como, quando convidamos alguém a vir às nossas casas, gostamos de oferecer o que de melhor temos, eu acabei por estender, intuitivamente, esse mesmo cuidado e consideração a esta casa, onde gosto de vos receber com o que de melhor tenho para oferecer. E assim continuará a ser. A casa onde habita muito amor próprio, e ao próximo, e que se continuará a construir com o trajeto de vida que percorro".

Serenidade parece mesmo ser a palavra de ordem no Instagram e na vida da atriz, que depois deste longo desabafo mostrou um vídeo, disponível na galeria, onde vemos a sua bebé dormir num berço colocado no jardim de sua casa.

