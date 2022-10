Miguel Vicente, o grande protagonista da mais recente edição do 'Big Brother', é o concorrente mais comentado dentro e fora do reality show da TVI. Tendo em conta a curiosidade existente em torno do algarvio, resolvemos saber mais sobre a sua vida para lá do jogo.

Sabia que Miguel Vicente já teve vários looks? Através das imagens que ao longo dos anos foi partilhando na sua conta oficial de Instagram é possível perceber que o jovem, de 28 anos, já foi moreno e até já teve o cabelo rapado.

Atualmente, o participante do 'BB' tem o cabelo pintado de loiro e bem mais comprido do que no passado.

Espreite a galeria e veja os vários looks de Miguel Vicente.