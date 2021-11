Esta sexta-feira, 19 de novembro, Ljubomir Stanisic esteve no programa 'Casa Feliz', juntamente com a mulher, Mónica Franco, para juntos falarem sobre o seu mais recente projeto, a longa metragem 'Coração na Boca', que conta a história do conhecido chef de cozinha.

"É a história do que a vida do Ljubo nos pode ensinar a nós. Quando nos queixamos da nossa vida quando alguma coisa nos correu mal no dia, não passamos por uma guerra aos 12 anos, não tivemos que pegar numa metralhadora e depois disto tudo emigrar para um país onde não tinha rede de apoio... hoje em dia é um homem de sucesso", disse a Mónica, que realizou o documentário.

"Uma metralhadora aos 12 anos em vez de uma bicicleta", represou Ljubomir, com ar pensativo.

Para Ljubomir, "o mais difícil foi reviver tudo", uma vez que regressou a Sarajevo para rever os locais onde andava na infância e conhecer os amigos que sobreviveram à guerra. "Foi duro", lembra.

Ainda assim, Stanisic admite que hoje já lida melhor com as memórias. "Saí de lá com um grande orgulho [do Teatro São Jorge, onde aconteceu a antestreia], primeiro pelo trabalho da minha mulher, trabalhamos juntos em tudo. O resultado do filme é espetacular", sublinha,

"Tenho orgulho de me ter tornado a pessoa que sou, um bom marido, um pai do caraças, um profissional sem merdas, quando é trabalhar é para trabalhar. Estou feliz", completou.

Veja aqui a entrevista completa.

