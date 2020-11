O novo serviço de streaming da SIC, intitulado Opto, disponibiliza aos seus subscritores, a partir do dia 24 de novembro, diversas séries originais produzidas pela estação. Entre as estreias estará o 'O Clube' - a produção que marca a estreia de Ljubomir Stanisic enquanto ator.

Sara Matos, José Raposo, Filipa Areosa, Margarida Vila-Nova, e a atriz brasileira Luana Piovani são alguns dos nomes que protagonizam a trama. Trata-se, segundo a sinopse, de uma série dramática que acompanha a noite da capital, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour.

A ação será centrada dentro do 'Clube', local "frequentado por políticos, empresários, artistas e jogadores de futebol". "É um negócio familiar, gerido à antiga, que proporciona aos seus clientes o convívio com mulheres bonitas, sofisticadas, disponíveis e caras. Não é uma casa de alterne, não é um clube de sexo, mas são mais as vezes em que as raparigas saem com um cliente para um hotel de 5 estrelas e regressam a meio da noite, do que as noites em que apenas se dança", explica ainda a sinopse.

Recorde-se que o famoso chef está ainda prestes a estrear o seu novo programa na SIC: Revelado qual o novo programa de Ljubomir Stanisic na SIC

