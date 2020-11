Numa altura em que vários pessoas da área da restauração estão a manifestar-se, também Ljubomir Stanisic tem-se mostrado contra as medidas do governo. Depois de ter recorrido às redes sociais para destacar o seu desagrado, o famoso chef esteve em direto no programa 'Casa Feliz', esta quarta-feira, através de uma videochamada. Mas não ficou por aqui.

Ljubomir voltou a usar as plataformas digitais para se manifestar. "São ovelhas mas podiam ser bodes", começou por escrever numa ilustração de Hugo Makarov.

"Porque é assim que nos sentimos: o bode expiatório no meio desta m**** toda. Nós que nos enchemos de álcool-gel, que desinfectamos toda e qualquer superfície antes de um cliente se sentar às nossas mesas e depois de sair, que higienizamos casas-de-banho, balcões, maçanetas e o que mais houver, que aumentámos a distância entre mesas e sacrificámos metade dos lugares em nossas casas, que vestimos as nossas equipas com máscaras, comprámos termómetros e implementámos um conjunto de regras mais adequadas a um hospital que propriamente ao sector da hospitalidade. E pergunto: quem faz este papel nos transportes públicos que seguem à pinha em hora de ponta? Nos comboios, no metro, nos autocarros? Quem faz este papel nos supermercados? Alguém? Eu nunca vi, confesso", voltou a destacar.

"Mas claro, a restauração que aguente. A restauração que cale. A restauração que feche. Em direcção ao precipício, a acenar-nos com falsas medidas e a esperar que nós, as ovelhas, sigamos em linha recta e em silêncio", rematou.

