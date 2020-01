A luta pelas audiências televisivas continua fervorosa entre os três grandes canais de televisão portugueses, SIC, TVI e RTP 1. Ao domingo, por exemplo, disputam a atenção dos espetadores João Manzarra, com 'A Máscara', da SIC, Ljubomir Stanisic, com 'Pesadelo na Cozinha', da TVI, e Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, ao comando do 'The Voice', da RTP 1, que passara agora a ser substituído pelo 'Got Talent Portugal'.

Mas afinal quem ganha este duelo de forças?

De acordo com dados divulgados no site da TVI, 'Pesadelo Na Cozinha' foi no passado domingo, dia 12, "o programa líder com uma audiência média superior a 1 milhão 384 mil espetadores a que correspondeu um share de 27%, sendo o resultado mais alto da 3ª série".

