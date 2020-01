O programa 'A Máscara', da SIC, passou agora a dominar as noites de sábado e domingo da estação. Divertido, o formato junta em palco várias celebridades nacionais que se escondem atrás de máscaras para cantarem. O objetivo é que através da voz e das pistas que são dadas ao longo dos programas o público e o júri, do qual fazem parte Carolina Loureiro, Sónia Tavares, Jorge Corrula e César Mourão, adivinhem quem são as figuras públicas atrás da máscara.

Este domingo, dia 12, um novo concorrente foi eliminado da competição e ficámos a saber quem era o famoso que se vestia de Ananás. Para surpresa de todos em estúdio, que nos seus palpites não tinham sequer chegado perto da verdade, era Rogério Samora o misterioso concorrente.

Recorde-se que em semanas anteriores já haviam sido desvendadas as máscaras do humorista Jel e de Diana Pereira.

