Quando se tem dinheiro não se compra só um apartamento, mas sim o andar inteiro. E foi precisamente o que fez Lionel Messi.

O jogador do Barcelona, de 33 anos, gastou 7,3 milhões de dólares (cerca de seis milhões de euros) por um andar de um prédio em Sunny Isles Beach, na Flórida.

Localizado no nono andar do condomínio de luxo, o imóvel já está completamente mobilado, como destaca o Real Deal, cita o New York Post.

Uma habitação que pertence a Messi e à sua família desde o dia 16 de abril. Composta por quatro quartos e seis casas de banho, a propriedade conta com uma agradável vista para o oceano.

Entre as regalias do edifício inclui uma piscina à beira-mar e spa com banheira de hidromassagem e espaços relaxantes.

Leia Também: Georgina Rodríguez compra casa para a mãe em Espanha