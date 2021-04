Georgina Rodríguez já referiu em várias entrevistas que tem um passado humilde e que sente que é uma mulher normal e muito simples. Quando nasceu, os pais mudaram-se para Jaca, mas antes moravam em Girona, onde nasceu a irmã, Ivana, que é dois anos mais velha.

E agora que a sua situação financeira é muito diferente, a companheira de Cristiano Ronaldo conseguiu dar à mãe uma casa em Girona, Espanha, para que a mesma possa regressar às suas origens.

Como relata a Vanitatis, nunca vimos uma imagem de Ana María Hernández, mãe de Georgina, no entanto, são muito próximas. Aliás, a companheira de CR7 faz o que for necessário para proteger a progenitora.

No final de outubro de 2019, quando a relação com o craque português já estava mais do que consolidada e ambos já viviam em Turim, Itália, Georgina aventurou-se no ramo imobiliário e fez investimento nessa área. Mas as suas escolhas não foram a pensar nos maiores lucros, mas sim no melhor conforto da família.

Segundo a revista, Georgina optou por comprar duas habitações em ruínas, uma adquirida em 2019 e outra em fevereiro de 2020, e remodelou ambas. Não se trata de luxuosas habitações, nem estão localizadas em áreas exclusivas.

A mãe ficou com uma das casas, tendo a mesma 98 metros quadrados, com um terreno à volta que lhe permite desfrutar de bons momentos ao ar livre.

Desta forma, a mãe de Georgina deixou a casa que estava a alugar na cidade catalã e está agora a viver num ambiente mais natural com muito espaço e um maior conforto.

