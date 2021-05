Lindsay Lohan vive esta terça-feira, dia 11 de maio, um dia particularmente emotivo. Caso ainda fosse viva, a atriz Natasha Richardson, que fez de sua mãe num dos primeiros filmes da carreira de Lohan, completaria 58 anos de vida.

"Feliz aniversário, anjo", pode ler-se na legenda de uma fotografia que lembra persicamente o filme 'Pai para Mim... Mãe para Ti', de 1998, onde Natasha Richardson fazia de mãe de Lindsay Lohan - que na época tinha apenas 12 anos.

Natasha Richardson morreu aos 45 anos, no dia 18 de março de 2009, na sequência de um acidente ocorrido enquanto tinha aulas de esqui. A atriz era casada com Liam Neeson, com quem teve dois filhos em comum: Micheál Neeson e Daniel Neeson.

