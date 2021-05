Morreu o pai da cantora Adele. Mark Evans, de 57 anos, perdeu a batalha contra o cancro com o qual lutava, adianta a imprensa internacional.

Em declarações ao jornal The Sun, fonte próxima da família mostra-se "muito triste" com a partida de Mark e com o facto de entre Adele e o pai o rancor ter permanecido até ao fim.

"Ele fez algumas tentativas de fazer as coisas bem, mas claramente já tinha passado muito tempo", acrescenta a mesma fonte.

A cantora, de 33 anos, e o pai deixaram de ter uma relação próxima quando este saiu de casa e terminou o casamento com Penny [mãe da artista], tinha Adele apenas três anos.

Adele chegou a dizer publicamente que não "odiava" o pai, mas a verdade é que nem com o passar dos anos os dois conseguiram reaproximar-se e recuperar o tempo perdido.

Em 2013, Mark revelou que estava a lutando contra um cancro no intestino e disse temer nunca chegar a conhecer o neto, Angelo Adkins, primeiro filho de Adele, que nasceu em 2012.

Mais tarde, em 2015, o pai de Adele referiu-se aos desentendimentos com a filha como apenas um "mal-entendido" e garantiu que os dois até já se tinham conseguido reaproximar, porém essa aproximação nunca foi notada.

