Embora se tenha tornado conhecida na TVI, a propósito das participações em reality shows deste canal, é na SIC que Liliana Filipa vai dar uma entrevista reveladora, num dos momentos mais determinantes do seu percurso.

No meio de vários rumores que dão conta do fim da sua relação amorosa com Daniel Gregório, o pai dos seus dois filhos, a empresária aceitou estar à conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC.

"Nos últimos tempos, muito se tem escrito e dito sobre Liliana Filipa, uma das influencers com mais sucesso de Portugal. Mas será que tudo o que se diz é verdade? Numa entrevista exclusiva, Liliana Filipa vai contar tudo! Não perca", pode ler-se na partilha feita pela apresentadora ainda durante esta manhã.

