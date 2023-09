Daniel Gregório e Liliana Filipa continuam a evitar comentar os rumores de uma alegada separação que lhes tem vindo a ser apontada há já alguns meses.

No entanto, todas as partilhas feitas por ambos nas redes sociais ajudam os fãs a especularem sobre o que se passa, o que aconteceu com a mais recente publicação de Daniel.

"Sabedoria e silêncio é a chave do sucesso", fez notar o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda de uma fotografia onde surge numa praia.

Ora veja: