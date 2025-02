Liliana Filipa decidiu surpreender o companheiro logo pela manhã desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, no dia em que Daniel Gregório completa mais um ano de vida.

O ex-concorrente de 'Secret Story' foi presenteado com o pequeno-almoço na cama, tendo-se juntado a si os dois filhos que tem em comum com Liliana Filipa, os pequenos Ariel e Santiago.

"Parabéns ao melhor papá", escreveu a também ex-concorrente do 'Secret Story' junto de uma fotografia em que podemos ver Daniel na cama com os filhos e um tabuleiro com comida.

© Instagram