Liliana Filipa esteve esta quinta-feira, dia 7 de setembro, na SIC, para uma entrevista muito esperada e que prometia muitas revelações.

No entanto, a influenciadora 'fechou-se em copas' sobre o seu relacionamento com Daniel Gregório, que muitas revistas cor-de-rosa dão agora como terminado.

Questionada por Júlia Pinheiro acerca destes rumores, Liliana disse apenas: "É um momento que preferimos deixar mais em privado. Não é por nenhuma razão, é porque sim, porque há momentos em que os casais precisam de estar mais em privado".

Sobre o facto de poder sentir-se incomodada com tudo o que tem sido dito sobre ambos, Liliana confessa não ter tempo para dar atenção ao que se escreve. "Não me incomoda, já passei por tanta coisa ao longo destes nove anos que isto não me incomoda nada. Tenho muitos problemas para resolver na minha empresa que isto acaba por me passar um bocadinho [ao lado]", fez notar.

Júlia Pinheiro acabou por concentrar a conversa nas marcas de Liliana, a Liliana Filipa Brand e a Liliana Filipa Swimwear, que fazem muito sucesso nas redes sociais.

Sobre os dois filhos, Ariel e Santi, a empresária, de 29 anos, garante que ambos são "crianças bem comportadas" e que são "perfeitos".

