Liliana Filipa é uma mãe babada e a sua mais recente publicação nas redes sociais mostra isso mesmo.

A influenciadora digital partilhou um pequeno vídeo na sua conta no Instagram na tarde deste domingo, dia 19 de novembro, no qual aparece de pijama, assim como as crianças, a saltar em cima da cama, e também a ler um livro.

"15 segundos do momento mais feliz do nosso dia! Amo os meus bebés", escreveu, referindo-se aos filhos, Ariel Melody e Santi Marcel.

