Liliana Filipa juntou-se a Inês Costa e as duas partilharam, na manhã deste domingo, dia 5 de novembro, um vídeo onde reúnem vários looks, de forma a servirem de inspiração para as seguidoras de ambas.

As duas influenciadoras escolheram, cada uma, um visual para cada dia de semana, que vão desde o cinzento ao encarnado, passando pelo branco.

Liliana e Inês mostraram-se ainda com saias, vestidos, blazers e calças formais, provando que tudo pode ser aproveitado nesta estação. Veja na galeria o vídeo em causa.

Leia Também: Liliana Filipa e Daniel Gregório separados? Veja o novo vídeo do casal