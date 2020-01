O segunda edição do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, já chegou ao fim e Liliana Oliveira até ja se divorciou de Pedro Pé-Curto, mas a polémicas parecem apenas agora ter começado.

Depois de o seu ex-namorado, Mário Gonçalves, ter assumido o namoro com Inês Martins, antiga participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', Liliana resolveu vir a público confirmar que manteve com o mesmo uma relação enquanto ainda era casada com Pedro e participava em 'Casados à Primeira Vista'.

As suas declarações deram origem a um desmentido por parte de Mário, que nega a relação e a traição a Pé-Curto. Confrontada com as palavras do 'ex', a secretária de Sacavém fez uma nova publicação nas suas redes sociais onde revela pormenores sobre a relação.

"Após o Mário vir desmentir- me, apraz-me dizer que ele sabe tal e qual as coisas se viveram entre nós de maio à 2 de novembro. Mais saliento, que não me preocupa que o Mário diga que eu não tenho carácter nem valores porque eu sei o que fiz e o que fizemos e a mim só me preocupa a situação em que eu expus o Pedro, porque ele sim foi o maior afectado pelas nossas atitudes", começa por referir, explicando em seguida o que a levou a tornar pública a relação.

"Se dei a cara e assumi não foi para criar guerras nem lavar roupa suja, mas sim porque para me libertar disto precisava assumir os meus erros. Não me sentia bem e em consciência. E também para pedir publicamente desculpa ao Pedro, já que em privado já o tentei fazer mas sem êxito", garante.

Liliana quis por fim deixar um recado a Mário, que tantas vezes intitulou de "o maior amor" da sua vida. "Quanto ao Mário, resta me dizer: vais buscar assuntos sobre quem comprou as nossas alianças? Eu insistia na proximidade? Tu tinhas a chave de casa até dia 2 de novembro, não precisavas sequer que eu te abrisse a porta. E foste tu que em maio me procuraste e enviaste mensagem, não eu a ti. Voltaste e não quiseste assumir, mas também não foste embora. Dormir comigo também foste obrigado? Mário, a verdade é a verdade", completou.

