Liliana Campos aproveitou o seu aniversário, que celebrou no passado dia 27 de abril, para viajar na companhia do namorado, Rodrigo Herédia. Atualmente, a apresentadora do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha' encontra-se na Turquia.

Ainda este fim de semana, a comunicadora fez uma partilha de momentos registados em Istambul, mostrando-se, desta forma, encantada com o destino.

"A celebrar com o meu Habib", lê-se na legenda da publicação.

Importa notar que durante a sua ausência do programa, Liliana tem sido substituída por Cláudia Borges.

Leia Também: Liliana Campos substituída no programa 'Passadeira Vermelha'