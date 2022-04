Este sábado, 9 de abril, Bruno de Carvalho viveu um dia especial ao celebrar o 4.º aniversário da filha mais nova, Leonor, fruto da relação passada com Joana de Ornelas.

A data foi celebrada em família e Liliana Almeida, atual namorada do ex-presidente do Sporting, não faltou. Foi inclusive destacada nas redes sociais uma fotografia em que aniversariante e a irmã Diana aparecem junto da cantora.

Diana, da relação com Cláudia Dias Gomes, tem sete anos. Bruno de Carvalho é ainda pai de Ana Catarina, de 19, fruto do relacionamento com Iryna Yankovich.

Numa entrevista recente em televisão, o DJ afirmou que tem o desejo de ter um filho em comum com Liliana Almeida.



© Instagram

