Lili Caneças já tinha mostrado publicamente a sua admiração por Bruno Cabrerizo e voltou a elogiar o ator no Instagram.

Com Bruno Cabrerizo de novo em Portugal, a celebridade fez questão de lhe dar as 'boas-vindas'.

"Há 12.000 brasileiros a viverem em Cascais, mas com estes olhos, que dão com o nosso azul do céu e com os azulejos da Viúva Lamego, só mesmo o Bruno Cabrerizo… Cascais the best place to live [Cascais é o melhor sítio para viver]", destacou.

