Lili Caneças usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha muito especial.

A socialite posou na rua, em Cascais, ao lado do neto, Pedro, e da namorada deste, Anastasia, e mostrou-se muito feliz por estar novamente com o jovem, que se encontra a estudar fora do país.

"E o meu neto Pedro chegou para o Natal, de Marbella, onde continua a estudar indústria hoteleira no Les Roches, e deu-me aquele abraço que me dá forças para querer viver e celebrar a Vida, e este ano temos a sua linda namorada Anastasia a passar o Natal connosco!", escreveu Lili Caneças.

