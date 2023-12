Samantha Fox atuou no Casino Estoril e um dos grandes destaque da noite foi quando chamou Lili Caneças ao palco, esta quinta-feira, dia 21 de dezembro.

O momento ficou gravado e Lili Caneças fez questão de destacar o vídeo na sua página de Instagram.

"Samantha Fox, um ídolo dos anos 80, deu ontem um concerto numa sala esgotada no Casino Estoril, e foi tão querida que me chamou do palco para lhe dar um abraço", escreveu na legenda das imagens que pode ver abaixo:

