Lili Caneças celebrou 81 anos no sábado, dia 4 de abril, e mostrou aos seguidores algumas imagens desta noite de festa.

"E o meu jantar de aniversário foi num dos meus restaurantes favoritos, o Mandarim no Casino Estoril, onde o chefe de sala Sr. Reis e todos os seus colaboradores trabalham para ser um jantar inesquecível… Obrigada pelo carinho e amor com que nos recebem desde que abriram… Até o bolo de anos era uma delícia", disse ao partilhar com os seguidores o momento em que cantaram os parabéns.

No dia do seu aniversário, Lili Caneças marcou presença no concerto de Julio Iglesias Jr., no Casino Estoril, e o cantor deu-lhe os parabéns durante o espetáculo.

"E durante o seu concerto, Julio Iglesias Jr. deu-me os parabéns, cantou o 'happy birthday' e um beijo do seu pai, que conheci num restaurante em Cascais chamado João Padeiro - assisti a todos os seus concertos e sempre o admirei! Que mais posso desejar para uma noite perfeita… Obrigada à vida", disse Lili.

E no fim esteve com o cantor nos bastidores: "E no fim do concerto de Julio Iglesias Jr., que cantou e encantou, fomos ao seu camarim agradecer o carinho em cantar-me os parabéns e contar-lhe como conheci o seu pai… Foi uma noite mágica."

Leia Também: "Um filho para mim". Lili Caneças apresenta homem importante na sua vida