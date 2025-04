Para celebrar o aniversário do pai Robert Downey Jr., que completou 60 anos na sexta-feira, dia 4 de abril, Indio fez uma rara partilha no Instagram.

No sábado, Indio, de 31 anos, publicou duas fotografias em que aparece na companhia do pai, uma atual e ainda um 'tesourinho' da sua infância.

"É o grande 6-0 para a lenda Robert Downey Jr.! Feliz aniversário, pai. És o melhor", escreveu junto das imagens.

Indio é fruto da relação terminada do ator com Deborah Falconer. Robert Downey Jr. é também pai de Exton, de 13 anos, e Avri, de dez, do casamento com Susan Downey.

