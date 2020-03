Lili Caneças tem usado a sua conta de Instagram para se manter em contacto com os seus seguidores do Instagram durante estes dias de quarentena, nos quais tem de permanecer em casa.

Depois de ter mostrado como é que se protegia para ir às compras, a socialite partilhou um vídeo insólito na casa de banho onde afirma: "Se não se quiserem rir e me quiserem insultar também não me preocupa nada e vou explicar porquê: hoje em dia os meus sonhos são muito melhores do que a realidade, sonho sempre que estou em ilhas paradisíacas com gente linda a tomar banho em águas quentes".

Já na legenda da publicação acrescentou: "O meu cabeleireiro fechou, e claro sozinha em casa de quarentena, sou eu que trato de mim por enquanto não preciso de um cuidador".

Ora veja:

