Afinal, Lili Caneças e Flávio Furtado estão mesmo de costas voltadas? Foi esta a pergunta colocada à socialite no batizado da neta de José Castelo Branco, cerimónia para a qual foi convidada (e onde Flávio também estava presente).

"Nem sei bem o que aconteceu... Foram dizer ao Flávio que eu teria dito uma coisa desagradável a respeito dele", disse a socialite em declarações ao programa 'TVI Extra'.

"Fofocas... eu não acredito e eu sou tão frontal que se tiver de dizer alguma coisa digo na cara da pessoa, não preciso de estar a dizer a alguém", garante Lili.

Aliás, terá sido a própria que terminou com o mau estar entre ambos quando se reencontraram, ao perceber o desconforto do apresentador. "Foi uma história muito parva de maneira que eu disse: 'oh Flávio, dá cá um abraço'", explica, garantindo que não aconteceu nada nos bastidores.

"Se me quiserem insultar, oh queridos, sejam bem-vindos, é para o lado que eu durmo melhor", atirou ainda por fim.