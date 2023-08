Esta quarta-feira, dia 9 de agosto, foi anunciada a morte da rapper Lil Tay, de 14 anos, assim como a do seu irmão, de 21. A notícia foi dada supostamente pela família através das redes sociais da jovem artista, mas ao que parece tudo não passou de uma mentira.

Em declarações ao TMZ, Lil refere que as últimas 24 horas têm sido "muito traumatizantes" e que a sua conta foi invadida por alguém que difundiu aquela notícia falsa.

"Quero deixar claro que eu e o meu irmão estamos seguros e vivos, mas estou com o coração partido e a lutar para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes. Durante todo o dia de ontem fui bombardeada com telefonemas de entes queridos a chorarem, enquanto tentava resolver este caos", começou por dizer ao site.

"A minha conta no Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até o meu nome estar errado. O meu nome legal é Tay Tian, ​​não 'Claire Hope'".

Tay agradeceu anda à Meta pela ajuda na recuperação da sua conta do Instagram, o que possibilitou a falsa declaração de morte ter sido removida.

