Lil Tay, rapper e influenciadora digital de 14 anos, morreu. A notícia foi divulgada através da conta nas redes sociais da jovem artista, num comunicado que também informa os seguidores da morte do irmão de Lil, Jason Tian, de 21 anos.

"É com o coração partido que partilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica de nossa amada Claire [nome verdadeiro de Lil Tay]. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Esta notícia foi totalmente inesperada e deixou-nos em estado de choque. A morte do irmão de Claire acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante este período de imensa tristeza pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos esta perda avassaladora, pois as circunstâncias em torno da morte de Claire e do seu irmão ainda estão sob investigação", pode ler-se na nota em causa.

Lil Tay tornou-se viral nas redes sociais em 2017. A jovem partilhava conteúdos relacionados com casas e carros de luxo, com os quais a influenciadora se cruzava no trabalho da mãe, que era consultora imobiliária.

Conseguiu somar 3 milhões e 300 mil seguidores no Instagram mas há mais de cinco anos que não partilhava qualquer vídeo ou fotografia.

Leia Também: Morreu o ator Robert Swan, de 'Os Intocáveis'. Tinha 78 anos