Há cerca de uma semana, Lídia Muñoz deixou uma mensagem no Instagram onde pedia ajuda em nome de uma família que "perdeu tudo num incêndio".

"No final deste mês vou até ao Algarve e estou a angariar algumas coisas para a família do meu amigo que perdeu tudo no incêndio. Estão a precisar de toalhas, roupas de meia estação ou de verão (tamanho quatro anos e a partir de seis meses), roupa e sapatos para os adultos, ferro de passar e varinha mágica", escreveu no passado dia 22 de fevereiro.

Esta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a atriz recorreu de novo ao Instagram para destacar a generosidade de muitas pessoas.

"Já fui recolher algumas coisas e tenho o carro a abarrotar. A vossa generosidade. Muito, muito obrigada! Vamos dar um sorriso a uma família que merece imenso, mesmo", disse.

© Instagram