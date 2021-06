Não é novidade que Liam Hemsworth e Gabriella Brooks vivem um romance, mas o casal deu agora mais um passo na relação ao aparecer em público pela primeira vez enquanto namorados.

Na noite desta quinta-feira, 10 de junho, os pombinhos marcaram presença no Gold Dinner 2021, na Austrália - um evento de arrecadação de fundos para o Hospital Infantil de Sydney.

Além de terem 'oficializado' a relação publicamente, o ator destacou ainda alguns momentos da noite na sua página de Instagram. Nas duas fotografias que deu a conhecer, é notada ainda a presença do seu irmão, Chris Hemsworth, e da mulher deste, Elsa Pakaty.

Recorde-se que os rumores de romance entre Liam Hemsworth e Gabriella Brooks começaram a circular há mais de um ano, mas o casal mantém-se discreto. Esta é a primeira relação do ator depois do divórcio com Miley Cyrus.

Leia Também: Lena Dunham confirma namoro com Luis Felber e declara-se