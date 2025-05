Os rumores não são novos, mas apenas agora parecem ter passado de especulações a algo oficial. Maya Jama partilhou nas redes sociais as primeiras imagens nas quais aparece ao lado do futebolista português.

A apresentadora de televisão britânica mostrou na terça-feira, 13 de maio, um vídeo no qual aparece no carro com o jogador do Manchester City.

O casal estaria a voltar para casa depois de um jantar romântico, estando no momento a ser seguidos pelos paparazzi.

O romance de Ruben Dias e Maya Jama terá começado depois de os dois terem-se cruzado nos European Music Awards ( EMAs ), em novembro do ano passado.