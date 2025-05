Finalmente, temos a confirmação do romance entre Rúben Dias e Maya Jama.

Os dois foram apanhados a trocar alguns carinhos num jogo de futebol no Copper Box Arena, em Londres, na passada quarta-feira. No vídeo divulgado pelo The Sun, é possível ver o internacional português e a apresentadora de televisão britânica muito próximos, chegando a trocar um abraço, um beijo e até uma 'mordidela' no pescoço.

Rúben e Maya conheceram-se em novembro de 2024, na cerimónia dos MTV Europe Music Awards em Manchester, cidade onde vive o jogador que joga no Manchester City. A imprensa internacional avança até que a apresentadora já conhece os pais do namorado.

