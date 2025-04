O namoro entre Maya Jama com Rúben Dias parece estar a correr às mil maravilhas. Os dois conheceram-se em novembro de 2024 durante os European Music Awards (EMA) e estão a levar tudo muito a sério.

O jornal The Sun avança que a apresentadora do programa 'Love Island' já conheceu até a mãe do jogador português, Bernardete Alves Dias.

As duas também já se seguem no Instagram, revelando que há uma proximidade entre 'sogra' e 'nora'.

Recorde-se que no passado mês de março, Maya veio a Portugal para assistir ao jogo de Portugal- Dinamarca para a Liga das Nações.