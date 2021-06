Lena Dunham confirmou que está a namorar com o músico Luis Felber ao declara-se ao amado no Instagram. Uma mensagem que chega no momento em que o artista completa mais um ano de vida.

Esta quarta-feira, pouco tempo depois de ter sido revelado na imprensa internacional que estava numa relação com Luis, a atriz recorreu ao Instagram para assinalar a data especial.

"Feliz aniversário, Luis", começou por escrever. "Quando tinha três semanas de vida, no centro de Manhattan, não fazia ideia que estava a nascer um bebé em Inglaterra que entraria na minha vida e desafiaria muitas das minhas crenças sobre mim e o mundo", acrescentou.

Na mesma publicação, afirmou: "Todos os que estão em contacto contigo - criativamente, emocionalmente, acidentalmente - têm sorte. Mas eu sou a mais sortuda".

Veja a partilha na íntegra:

