Lindsay Lohan assinalou publicamente o aniversário do marido, Bader Shammas, tendo-se declarado ao seu amor numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. És um filho maravilhoso, um marido dedicado e o pai mais incrível do mundo. Ter-te na nossa família é o maior presente. Fazes-nos sentir seguros e amados", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que aparece com o seu amor e uma outra imagem do marido com o filho.

"Cada dia ao teu lado é uma bênção e tenho muitas sorte de caminhar pela vida contigo. Amo-te infinitamente", rematou.

