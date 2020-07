A morte do pai de Ana Catharina, do 'Big Brother', foi um dos temas em destaque entre os comentadores residentes do programa 'A Tarde é Sua': Fanny Rodrigues, Lia Tchissola e Pedro Capitão.

E ao falar sobre o momento em que Ana recebeu a notícia, foi mesmo Lia Tchissola a comentadora que mais se emocionou. A ex-'Love On Top' acabou por ficar lavada em lágrimas ao recordar o facto de, tal como a concorrente do 'BB', estar longe do seu pai- que vive em Angola - e saber que este tem uma saúde frágil.

"Não conheço esse tipo de dor [a dor de perder um pai], só que eu conheço a dor de ter um pai com uma saúde frágil", começou por dizer, deixando as lágrimas correrem.

"Dói muito teres alguém noutro país, saberes que a saúde está frágil e que de um dia para o outro pode...", continuou Lia, que resolveu terminar a sua intervenção com uma grande beijinho dirigido ao progenitor.

Leia Também: 'Big Brother Portugal' volta a ser notícia no Brasil