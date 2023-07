Desde que chegou ao fim a relação de Shakira com Gerard Piqué, vários foram os possíveis romances com nomes famosos apontados à cantora colombiana, como Tom Cruise ou Alejandro Sanz.

No entanto, houve um nome que se destacou, o do piloto britânico Lewis Hamilton. Parecia que tudo corria bem entre os dois, tendo a cantora acompanhado o piloto em várias provas de Fórmula 1, como foi o caso do Grande Prémio do Reino Unido, que decorreu este mês. Além disso, os dois foram vistos a jantar juntos, acompanhados por vários amigos.

No entanto, a relação parece ter esfriado. De acordo com as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez, do podcast 'Mamarazzis', Hamilton terá pedido à sua equipa para não permitir a entrada de Shakira na sua box.

De acordo com as jornalistas, o interesse nem sempre foi mútuo. Fa e Vázquez vão mais longe e afirmam que é a cantora quem pretende manter uma relação, enquanto o piloto tem afastado essa possibilidade. "Ele fica chateado porque ela quer fazer de conta que existe uma relação entre os dois", explicam.

Entretanto foram divulgadas fotos do piloto a bordo de um iate em Ibiza na companhia da tenista Jenny Stray Spetalen.