Após a saída do programa, e depois de ter estado com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no ‘Dois às 10’, esta segunda-feira, 18 de outubro, Letícia esteve também à conversa com os jornalistas.

Um momento que começou com, precisamente, o adeus à casa mais vigiada do país que, sendo que diz que "de certa forma já estava à espera que o resultado final fosse este”. “Tendo em conta que nos últimos tempos foi muito a conversa de ser uma planta, de não estar a ser muito vista no jogo, não estar, se calhar, a ser tão ativa ou tão direta nos momentos de confronto”, explicou.

“Isto agora é seguir em frente. Estou otimista, levo daqui uma boa experiência, não me arrependo de nada, gostei muito, mesmo. Espero também ter algumas oportunidades de trabalho derivadas da participação no programa. Só espero coisas boas, claro”, acrescentou depois.

Sobre as novas portas que espera alcançar neste novo caminho, Letícia confessou que gostava de ter oportunidades “na televisão”. “É um mundo de que gosto e gostava de [lá] trabalhar um dia. Na minha área profissional, pode-me dar algumas janelas, o meu ramo é a educação”, acrescentou.

Ainda sobre a sua saída, falou da avó, que ficou conhecida quando entrou para a casa do ‘Big Brother'. “A minha avó está com muitas saudades minhas. Por um lado queria que eu ficasse lá, mas por outro já estava a perceber que o jogo estava a ficar um bocadinho mais agressivo e, se calhar, queria que a netinha fosse para perto dela”, disse.

“O jogo agora é que vai começar a aquecer, sem dúvida alguma. Já estamos numa fase em que os concorrentes já se conhecem melhor, já dá para prever algumas atitudes que vão acontecer daqui para a frente. Agora é que as pessoas começam, se calhar, a revelar-se. E começamos a perceber as táticas de jogo e as direções dos concorrentes”, partilhou.

Caso não fosse Letícia a concorrente expulsa, gostava que tivesse sido a colega Ana Morina. “Tendo em conta que era a concorrente com quem tinha menos relação. E não era apologista de tudo o que acontecia, das atitudes e das palavras que ela utilizava dentro da casa”, justificou.

Em relação à reação dos colegas quando perceberem que foi Letícia quem saiu da casa e que Ana Morina vai continuar em jogo, respondeu: “Vai ser um ‘boom’ total! Não estão à espera, mesmo! O Rafael então, vai cair-lhe tudo aos pés. Nem consigo imaginar a cara que ele vai fazer no momento em que ela entrar. No fundo, lá dentro por vezes tentamos prever o que é que pode acontecer. Também acredito que estejam na dúvida. Por um lado acho que a surpresa não vai ser assim tão chocante. Por exemplo, a Ana Barbosa ontem disse que achava que ela [Ana Morina] estava no quarto secreto… Mas vai ser surpreendente para a maioria deles”, acrescentou.

"Se tivesse tido confrontos diretos, ia explodir"

Letícia confessou, sobre o seu jogo, que “ao início fez-lhe um bocadinho de confusão” quando se apercebeu que era uma ‘planta’ na casa. “Lá dentro, a perceção do jogo e da dinâmica é totalmente diferente de cá fora. Eu sentia-me ativa no jogo, então não conseguia perceber muito bem o porquê dessas palavras chegarem até mim ou o que é que realmente estava a falhar para isso estar a acontecer. Com o passar do tempo e as mensagens que ia recebendo, comecei a questionar se era nos momentos mais fortes, como nas cadeiras quentes. Se calhar não tinha uma palavra tão fixa. Não mantinha tanto a minha posição. Nunca fui uma pessoa de conflitos e também não os ia fazer só porque sim”.

“Nunca tive um confronto direto e se tivesse tido, se calhar, as coisas tinham sido de outra forma porque ia confrontar diretamente as pessoas. Agora, não tendo um confronto direto e ser tudo à volta do mesmo, que é o que está a acontecer, as histórias já são repetitivas e tudo o que vai acontecendo é à volta das mesmas pessoas. Tudo o que é dito já foi dito anteriormente. Cada vez que vamos falar, já é mais do mesmo mas por outras palavras. Muitas vezes eu não dizia porque já era mais do mesmo. Acho que foi mais por aí, não encontro mais nenhuma explicação possível para isso ter acontecido”, realçou, frisando que o facto de não intervir mais pode ter sido a sua “grande falha”.

“[Devia] dizer mais do mesmo na mesma porque podia fazer a diferença. São coisas que no momento não pensamos. São muitos concorrentes, muitas personalidades fortes, todos a quererem falar e a quererem marcar a sua posição que às vezes acaba por outras pessoas passarem mais despercebidas. Na cadeira quente nem todos falam”, continuou.

Não sendo uma pessoa “conflituosa”, acabou por não argumentar tanto. “Mas se tivesse tido confrontos diretos, ia explodir”, frisou.

Ainda em relação ao jogo, comentou: “Já falavam na possibilidade de haver dois grupos, a história de combinarem nomeações também já se falava… Esta semana acho que foi das mais agressivas que tivemos, pelo menos lá dentro sentimos assim. Foi das semanas mais competitivas… Começámos a peebrcer que isto agora é que ia começar. Acho que todos tiveram essa perceção, que ia começar a apertar e que íamos perceber como é que as pessoas andavam a jogar, ou algumas máscaras [iam cair]. As pessoas iam começar a cometer erros e íamos perceber as posições no jogo”.

"Ela está a jogar por ela, e muitíssimo bem"

Falando mais precisamente das “máscaras”, deu o exemplo de Ana Barbosa: “Estava muito calminha e esta semana já começaram a dizer que as nomeações vinham dela, que ela é que estava a planear a tal suposta nomeação do Rui… Tudo muito em torno dela. O jogo já está muito em torno dela no geral desde o início do programa, mas nesta última semana estava sempre com a história dos grupos, e de ela juntar-se com um grupo de pessoas e estarem a falar em nomeações ou do que se deve fazer ou não".

"De certa forma, se calhar conseguia para aquelas pessoas, ou com certas pessoas, meter na cabeça que as coisas tinham de ser daquela forma como ela pensava. E isso, de certa forma, leva o jogo a favor dela. Ela não está a fazer mal, está a jogar bem. Cai quem vai no jogo dela e naquilo que ela realmente quer. Mas ela está a jogar por ela, e muitíssimo bem. Ela vai chegando a todos, percebendo as táticas de cada um e conseguindo fazer o jogo à maneira dela e posicionar-se no jogo da forma que quer”.

"Não acredito que seja jogo"

Letícia partilhou ainda a sua opinião sobre a relação entre Joana e Ricardo: “Não acredito que seja jogo. Acho muito difícil que o seja, porque acompanhei desde o início e foi sempre uma relação que foi muito na base da amizade. Pelo menos lá dentro não tive essa perceção, não quer dizer que cá fora não vá mudar. Mas não acredito que vá mudar”.

"Entrou a dar tudo, mas na verdade ainda não deu nada"

Ao comentar a chegada de Felicidade, mãe da ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ Vânia Sá, há uma semana, Letícia disse que a colega “entrou a dar tudo, mas na verdade ainda não deu nada”.

“Foca-se muito nas tarefas de limpeza, na arrumação… Até agora tem ido muito à volta das tarefas e organização, não tem dado muitas cartas. Deu aquela carta de dizer que nós tínhamos fechado o círculo à Morina, foi a única opinião que deu e que causou alvoroço. A nossa opinião é que isso não aconteceu, por isso ficámos um pouco indignados. É uma concorrente ainda cogumelo, tem de crescer um bocadinho para ver o que vem dali, mas não sei se irá dar muito mais ao jogo. Há lá muitos bons jogadores e penso que à mínima é capaz de ser arrumada para um canto”, acrescentou.

E quem são para Letícia os concorrentes mais fortes?

“Ana Barbosa (sabe muito bem o que anda ali a fazer), a Ana Morina (faz o jogo à maneira dela, sujo ou não, está lá e dá canal, é o que se quer), o Fábio também é um excelente jogador (é muito ponderado naquilo que diz, sabe contornar as coisas à volta dele, tenta perceber a jogada de todos os concorrentes), a Joana também é muito boa jogadora (tem revelado que sabe o que anda ali a fazer e já começou a abrir os olhos e a perceber que as coisas, se calhar, não são assim tão preto no branco)”.

“O Rafael também é bom jogador, mas tem algumas coisas que podem não ajudar tanto, pela forma como ele fala. Acho que tem o coração na boca e acaba por perder a razão pela forma como diz as coisas e pelas palavras que utiliza. A Rita também, pela forma de ser, muito animada. Ela é mesmo assim, acorda de manhã com aquela animação toda e é até se deitar”, acrescentou.

E os mais fracos?

“A Aurora (acho que é uma pessoa que com o tempo vai acabar por sair), a Yennifer (não tinha uma noção da sua prestação cá fora e, pelos vistos, já percebi que não está tão bem vista como pensávamos lá dentro), a Felicidade (até pode sair já, vai depender muito do que vai acontecer esta semana), o Rui Pinheiro (ele é muito amigo de todos e isso acaba por não mostrar tanto a personalidade dele em jogo e não fixa a posição dele).

"Marcou muito a minha vida e a forma como vejo a vida"

Quando esteve no 'Dois às Dez', Cláudio Ramos referiu que Letícia tinha uma história de vida "interessante". A concorrente vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha esta semana, e partilhou com os jornalistas "que tem muito que ver com a fase competitiva na ginástica".

"Tive com a minha irmã, passámos muita coisa juntas. De certa forma, isso marcou muito a minha vida e a forma como vejo a vida. Aconteceu muita coisa (que depois vão ver) que me fez ter uma personalidade mais forte, não me deixo ir tanto a baixo por certa situações que acontecem na vida. A minha história na parte da ginástica e o nascimento da minha irmã [marcou-me]", contou.

Ao falar da avó, destacou: "É a minha estrela da companhia. Senti uma ligação forte com a minha avó desde pequenina, foi ela que me criou. Não posso dizer que a minha avó é a minha segunda mãe porque é ingrato. Considero a minha avó tão minha mãe como a minha mãe. A diferença é que uma teve-me e a outra ajudou a criar-me. [A minha avó] complementa a minha vida, não faço nada sem ela, nem ela sem mim. É tudo uma com outra até que Deus queira".

Antes de terminar, salientou ainda que a avó está muito "feliz" com a sua participação no programa. "Ela adorou, e adora isto dos reality shows. Ter-me ali foi mais um motivo para vibrar ainda mais e não largar o canal [que passa o programa 24 horas por dia]", rematou.

Leia Também: Letícia é expulsa do 'Big Brother'. Os nomeados da próxima semana