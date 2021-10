Letícia disse adeus à casa do 'Big Brother' na gala deste domingo, 17 de outubro, depois do público ter preferido salvar Ana Morina, que contou com 57% dos votos e Yenniffer, com 22%. A concorrente expulsa conseguiu apenas 19%, vendo assim esta experiência a chegar ao fim.

Entretanto, como é habitual, já foram encontrados os nomeados desta semana. São eles: Joana, Felicidade, Yeniffer, Ana Barbosa, Rui Pinheiro e João. Desta vez, nenhum dos concorrentes sabe quem ficou nomeado, algo de que irão tomar conhecimento na próxima gala.

Importa ainda referir que esta semana os votos contam para expulsar.

Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Barker estão noivos: "Para sempre"