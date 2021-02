O dia 20 de fevereiro de 2020 ficará para sempre marcado na memória de Cristina Ferreira. A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do Canal celebrou os 28 anos de vida da estação de televisão com uma emissão especial, que apesar de ter trazido diversos desafios por causa do mau tempo, acabou por ser um sucesso.

Na sua conta de Instagram, Cristina refletiu não só sobre a emissão, como também sobre o seu regresso ao canal no ano passado, depois de ter passado dois anos na SIC.

"Já festejei muitos aniversários da TVI mas nenhum como este. O sentimento de casa nesta estação foi o que me fez voltar", começa por dizer.

"Levantar uma estação do chão, foi a isso que me propus desde setembro do ano passado. Faço-o ao lado de centenas de pessoas que, cheias de vontade e paixão, querem a TVI no lugar certo. Os últimos tempos têm sido de ataques e tentativas de desvalorização do caminho percorrido. Continuem, são pedras sentidas como algodão, não machucam, não me desviam um milímetro", sublinha.

"Que caminhada feliz tem sido esta. Feita de suor e muito poucas lágrimas, que estou a guardá-las para a alegria. Estamos perto. Não perto do que dizem mas perto do que sabemos certo desde o primeiro minuto. São as certezas que me movem desde o primeiro instante. Os erros fazem parte. Aproveito-os para melhorar. E cá estamos. A construir o futuro. Acreditem. Eu nunca deixei de o fazer. Cada passo na direção do sonho. Da televisão feliz. Obrigada a todos", completou.

Leia Também: Parabéns TVI! 28 anos celebrados com o melhor de Portugal